РИАМО – 9 сен. Почти 15,5 тысячи избирателей приняли участие в выборах в совет депутатов городского округа Реутов 8 сентября, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Вместе мы выбрали состав совета депутатов городского округа Реутов нового созыва. Голосование прошло четко и слаженно, без происшествий и нарушений. На избирательные участки пришли 15411 человек, явка превысила 22%», – сказал Каторов.

Он выразил благодарность всем пришедшим на выборы, а также работавшим на избирательных участках, и тем, кто обеспечивал честность и прозрачность голосования, порядок и безопасность.

«Участие в выборах – не только право, но и почетная обязанность каждого гражданина. Ведь именно от наших голосов зависит то, каким будет наше завтра и будущее наших детей!» – подчеркнул Каторов.

Единый день голосования в России прошел 8 сентября. Состоялись более 15 тысяч выборов различного уровня. По данным Реутовского информагентства, в Московской области прошли выборы в местные советы депутатов городских округов более чем в 30 муниципальных образованиях.