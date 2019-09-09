РИАМО - 9 сен. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево и подмосковном Жуковском днем в понедельник отменили и задержали 38 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове четыре рейса задержали, столько же отменили. В Домодедове 11 рейсов задержано, девять отменено. В Шереметьеве задержали семь рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский три рейса задерживаются, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.