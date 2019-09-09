РИАМО - 9 сен. Во вторник, 10 сентября, в 13.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция по итогам проведения Единого дня голосования в Московской области.

Спикеры:

• Илья Березкин, председатель Избирательной комиссии Московской области

• Екатерина Семёнова, Уполномоченный по правам человека в Московской области

• Татьяна Дмитриева, заместитель председателя Общественной палаты Московской области.

В рамках пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

- Каковы результаты выборов в Подмосковье?

- Как прошел Единый день голосования, были ли зафиксированы нарушения?

- Какие муниципальные образования стали лидерами и аутсайдерами по уровню явки?

- Сколько общественных наблюдателей присутствовало на выборах, в чем заключалась их работа?

- Поступили ли сигналы о нарушениях на участках от представителей Уполномоченного в муниципальных образованиях?

- Как была обеспечена возможность участия в голосовании для маломобильных граждан, людей, находящихся в стационаре больницы и местах принудительного содержания?

- Как в целом можно оценить проведение Единого дня голосования в Подмосковье?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м.Хорошевская).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

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