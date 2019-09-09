РИАМО - 9 сен. Итоговая явка на муниципальных выборах в Московской области составила 23,63%, свои голоса отдали почти 483 тысячи избирателей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Подмосковье состоялась 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.

«Единый день голосования в Московской области проходил очень спокойно. Явка составила 23,63% – это 482 860 избирателей», – сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.