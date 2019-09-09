РИАМО - 9 сен. В преддверии осенне-зимнего отопительного периода жителям Московской области напомнили о необходимости своевременной оплаты газоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».
«Наибольший долг жителей Московской области по газоснабжению отмечен в Сергиево-Посадском округе, городском округе Мытищи и городе Королев», – отмечается в сообщении.
В «Мособлгазе» напомнили, что оплата газа должна производится до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Найти списки жителей муниципалитетов Подмосковья, у которых есть задолженности, можно на официальном сайте компании.
Если оплата за потребляемые ресурсы не будет поступать, то газораспределительная компания будет вправе приостановить газоснабжение жилого помещения. Это возможно в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение двух расчетных периодов подряд.
Также важна своевременная передача показаний. Если не делать этого в срок, то объем потребляемого абонентом газа будет определяться из среднемесячного расхода вместо фактического. Более того, через три месяца объем уже определяется по нормативам потребления газа, который в разы больше того, что показывают счетчики.
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