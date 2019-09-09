РИАМО - 9 сен. В конце сентября в Московской области стартует новый образовательный проект, в рамках которого ученики смогут посетить региональные музеи и предприятия, всего запланировано 250 выездных экскурсий, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье стартует новый образовательный проект – этой осенью свыше 10 тысяч подмосковных школьников посетят музеи и предприятия региона. Начнется он уже 24 сентября. Для ребят планируется 250 выездных экскурсий с посещением более 25 уникальных культурно-исторических объектов», – сказала Забралова.

По ее словам, маршруты по истории, литературе, обществознанию, географии, биологии и физике подготовлены совместно с федеральным проектом по образовательному туризму «Живые уроки».

«Туристские ресурсы Московской области, ее культурно-историческое наследие позволяют уже сегодня значительно расширить образовательное пространство учебных учреждений. В программе посещение самых разнообразных исторических объектов, от усадеб до музеев, от монастырей до парков, заповедников и промышленных предприятий», – отметила Забралова.

Она подчеркнула, что таким образом получать знания школьники смогут не только по учебникам, но и знакомясь с историческими объектами. Впервые такая работа проводится централизованно и с большим охватом детей.

В рамках экскурсий школьники посетят военно-патриотический парк «Патриот», РКК «Энергия», государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.

Также впервые в этом году ребята посетят завод «Объединение Гжель», музей техники Задорожного, интерактивный музей «Вкусная лаборатория», музей Богородской фабрики художественной резьбы.