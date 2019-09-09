РИАМО – 9 сен. Число электробусных маршрутов достигло 14 в Москве, инновационный транспорт и зарядные станции в столицу поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Электробусы вышли на столичный маршрут №т14. Инновационный транспорт курсирует от железнодорожной платформы «Северянин» до Электрозаводского моста. Таким образом, число маршрутов, где работают электробусы, достигло 14», – отмечается в сообщении.

Кроме того, парк филиала Северо-восточный на улице Бочкова полностью перешел на обслуживание транспортом нового поколения.

Сегодня на линиях курсируют более 200 электрических автобусов на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. С начала работы в сентябре 2018 года они перевезли свыше 11 миллионов пассажиров и преодолели почти 3,5 миллиона километров.

Инновационный транспорт и зарядные станции в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Столичный электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Помимо этого, транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных.

«Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств», – перечисляется в материале.

Транспортные эксперты высоко оценили запуск электробусов в Москве. В прошлом году инновационный транспорт стал лауреатом премии «Формула движения» в категории «Лучшее решение в области пассажирского транспорта». Кроме того, электробус получил национальную премию «Автомобиль года в России – 2019».

Маршруты электробуса в Москве:

№т14 платформа Северянин – Электрозаводский мост;

№т25 Проспект Буденного – метро «Лубянка»;

№т36 ВДНХ (южное)– Дмитровское шоссе, 155;

№т42 Рижский вокзал – метро «Петровский парк»;

№т47 Бескудниковский переулок – Самотечная площадь;

№т56 Базовская улица – Тверская Застава;

№т73 6-й микрорайон Бибирева – ВДНХ (южное);

№т76 Холмогорская улица – метро «ВДНХ»;

№т80 6-й микрорайон Бибирева – Осташковская улица;

№т83 Уссурийская улица – метро «Преображенская площадь»;

№107 метро «Филевский парк» – платформа Матвеевская;

№649 Ясный проезд – Осташковская улица;

№778 Рижский вокзал – Спартаковская площадь;

№Sk Сколтех-Хаб (ТПУ «Инновационный центр»), по территории Сколкова.