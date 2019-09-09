РИАМО – 9 сен. Число электробусных маршрутов достигло 14 в Москве, инновационный транспорт и зарядные станции в столицу поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».
«Электробусы вышли на столичный маршрут №т14. Инновационный транспорт курсирует от железнодорожной платформы «Северянин» до Электрозаводского моста. Таким образом, число маршрутов, где работают электробусы, достигло 14», – отмечается в сообщении.
Кроме того, парк филиала Северо-восточный на улице Бочкова полностью перешел на обслуживание транспортом нового поколения.
Сегодня на линиях курсируют более 200 электрических автобусов на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. С начала работы в сентябре 2018 года они перевезли свыше 11 миллионов пассажиров и преодолели почти 3,5 миллиона километров.
Инновационный транспорт и зарядные станции в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.
Столичный электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Помимо этого, транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных.
«Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств», – перечисляется в материале.
Транспортные эксперты высоко оценили запуск электробусов в Москве. В прошлом году инновационный транспорт стал лауреатом премии «Формула движения» в категории «Лучшее решение в области пассажирского транспорта». Кроме того, электробус получил национальную премию «Автомобиль года в России – 2019».
Маршруты электробуса в Москве:
№т14 платформа Северянин – Электрозаводский мост;
№т25 Проспект Буденного – метро «Лубянка»;
№т36 ВДНХ (южное)– Дмитровское шоссе, 155;
№т42 Рижский вокзал – метро «Петровский парк»;
№т47 Бескудниковский переулок – Самотечная площадь;
№т56 Базовская улица – Тверская Застава;
№т73 6-й микрорайон Бибирева – ВДНХ (южное);
№т76 Холмогорская улица – метро «ВДНХ»;
№т80 6-й микрорайон Бибирева – Осташковская улица;
№т83 Уссурийская улица – метро «Преображенская площадь»;
№107 метро «Филевский парк» – платформа Матвеевская;
№649 Ясный проезд – Осташковская улица;
№778 Рижский вокзал – Спартаковская площадь;
№Sk Сколтех-Хаб (ТПУ «Инновационный центр»), по территории Сколкова.
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