РИАМО - 9 сен. Эксперты исследовали хрустящие сладкие шарики, представленные в российских магазинах, и выяснили, что продукция 12 из 18 торговых марок является безопасной для потребителей, сообщается на сайте Роскачества.

«Отечественный сухой завтрак под торговой маркой Globus может претендовать на российский Знак качества», – отмечается в сообщении.

В ходе исследования было выявлено серьезное нарушение, касающееся безопасности. Оказалось, что продукция пяти торговых марок («ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’Кей» и Nesquik) не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» – в этих шоколадных шариках эксперты обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А. Рейтинг данных товаров был обнулен.

«У продукции одной торговой марки зафиксировали нарушение по массе нетто – фактическая масса продукта оказалась меньше заявленной более чем на 100 граммов, к тому же производитель нанес на упаковку шоколадных шариков надпись «Хлопья кукурузные». Показатель «Достоверность маркировки» у этой торговой марки был обнулен», – уточняется в материале.

Так как сухие завтраки производятся методом горячей экструзии, Роскачеством были установлены опережающие требования к содержанию акриламида. Исследование показало, что количество акриламида в завтраках не превышает требований опережающего стандарта Роскачества, а в продукции торговых марок «Кузя Лакомкин», «Лента», Krosby Choco Balls и Schär оно даже ниже предела обнаружения.

У потребителей сложилось неоднозначное отношение к готовым завтракам. Одни считают их вкусными и полезными, другие уверены, что этот продукт никакой пользы организму не приносит и может даже навредить здоровью.

Потребители зачастую убеждены, что в готовых сухих завтраках много сахара и соли. Помимо этого, бытует мнение, что в снеках содержатся трансжиры, ГМО и присутствуют патогенные микроорганизмы и бактерии.

В ходе исследования эксперты выяснили, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли. В продукции 15 торговых марок массовая доля сахарозы значительно превышает требования, установленные опережающим стандартом Роскачества. По массовой доле сахара требованиям опережающего стандарта Роскачества соответствуют две торговые марки – Globus и Schär.

Всемирной организацией здравоохранения разработаны общие рекомендации по сокращению свободных сахаров. Продукцию торговой марки Mamori, которая не использует сахар, можно назвать полностью соответствующей рекомендациям ВОЗ. Снеки данной марки сделаны на меду.

Также при проведении исследования не подтвердилась информация о содержании в составе сухих завтраков трансжиров. Вопреки сомнениям потребителей, в шоколадных шариках содержится клетчатка, витамины и минеральные вещества.