РИАМО - 9 сен. В Подмосковье одобрены архитектурно-художественные решения центра культуры и досуга в Воскресенске, располагающегося в комплексе зданий 1920-30-х годов, в рамках капремонта заменят кровлю, отремонтируют фасад, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Центр культуры и досуга находится на территории парка «Москворецкий». Два здания, которые он занимает, уникальны тем, что сохранили свой конструктивистский облик и изначальную функцию – с конца 1920-х годов здесь располагался агитпункт.

«Центр культуры и досуга «Москворецкий» является популярным местом культурной и общественной жизни населения Воскресенска. Капитальный ремонт зданиям давно необходим. Здесь будет заменена кровля, оконные конструкции, отремонтированы фасады», – отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он добавил, что внутри здания полностью обновится фойе, где будет установлена новая мебель, появится современный зрительный зал со сценическим оборудованием, танцевальный класс, удобные кабинеты для занятий, чтобы инициативные и творческие люди могли заниматься в комфортных условиях.

Здания центра культуры и досуга имеют характерную для эпохи функционализма трактовку объемов с минимальными пластическими акцентами – на главном фасаде это боковые пилоны и балкон-навес над входом. К основному двухэтажному прямоугольному объему пристроен одноэтажный, со скатной кровлей.

«В представленном архитектурно-художественном решении в рамках капремонта комплекса сохраняются конструктивистская стилистика и пропорции фасадов. Оба здания будут иметь единое колористическое решение, фасадные плоскости останутся без изменения. Современные информационные конструкции и подсветка выполнены с минимальным вторжением в исторический облик», – уточняется в материале.

Как отметила первый заместитель председателя Мособлархитектуры - главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, рабочая группа Архкомиссии в целом одобрила проектные решения по фасадам и интерьерам центра.

«Мы совместно с коллегами из министерства культуры Московской области уверены в необходимости максимального приближения к исторической правде объекта, особенно главного фасада, представляющего несомненную ценность», – пояснила Кузьмина.

Решение интерьеров поддерживает сдержанную цветовую гамму фасадов. Акцентами в вестибюле выступают голубая мебель и подвесные геометрические светильники. В зрительном зале установят современные кресла, а стены отделают панелями под светлый дуб. Пространство фойе оборудуют с учетом использования помещения как для проведения мероприятий, так и в качестве балетного класса.