РИАМО – 9 сен. Современная школа на 1,1 тысячи мест с мультимедийным комплексом появится в столичной Коммунарке, на прилегающей территории установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и высадят зеленые насаждения, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для школы по адресу: поселок Коммунарка, улица Бачуринская, владение 5, поселение Сосенское, ТиНАО.

«Для формирования качественной базы общего образования в Москве ремонтируются и строятся десятки школ, значительная часть которых находится на территории новой Москвы. Образовательный комплекс на Бачуринской улице сможет принять 1,1 тысячи учеников, согласованный проект учитывает все принятые нормы безопасности, энергоэффективности и надежности», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Школа рассчитана на обучение детей в 44 классах по программам начальной, основной и средней школы. Для осуществления образовательного процесса в здании запроектированы кабинеты универсального назначения, для занятий естественными науками, изучения иностранного языка, занятий информатикой и другие. В учреждении будет обеспечено совместное обучение здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе школы будет также создана группа центра информации, включающая в себя библиотеку с зоной читательских мест, медиатеку и конференц-зал. В актовом зале запланировано создание технологического комплекса, благодаря которому будут проводиться показы учебных и художественных видеофильмов. Для их демонстрации будет использоваться сворачиваемый киноэкран площадью почти 35 метров.

«Предусмотрено строительство не только здания школы, но и устройство проездов, пешеходных зон, создание игровых детских площадок, мест для занятий спортом и отдыха, а также зоны для проведения экспериментов. Словом, будет создан современный образовательный кластер на территории нового развивающегося округа», – дополнил Леонов.

Рядом с территорией школы разместят площадки высадки для школьных автобусов, а прилегающую территорию благоустроят: установят малые архитектурные формы, разобьют газоны, высадят зеленые насаждения. В составе спортивного блока устроят беговые дорожки и площадки, как многофункциональные, так и футбольные, волейбольные, для игры в настольный теннис и занятий гимнастикой.