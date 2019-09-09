РИАМО - 9 сен. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает пассажирам выгодные тарифы на перелеты из подмосковного аэропорта Жуковский в Прагу в одну сторону и по маршруту туда/обратно, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

«Уральские авиалинии» осуществляют прямые перелеты из Жуковского в Прагу с 26 декабря 2018 года. С момента открытия рейса по 31 августа 2019 года было перевезено 60273 пассажира.

«Рейсы Жуковский - Прага - Жуковский выполняются на лайнерах семейства Airbus ежедневно. Напоминаем, что в продаже авиабилеты по выгодным ценам. Минимальная стоимость авиабилета - от 5599 рублей в одну сторону и от 12816 рублей - туда/обратно по тарифу «Безбагажный». Стоимость указана с учетом всех сборов и может отличаться в зависимости от курса валют на момент бронирования. В тариф входит провоз ручной клади до 5 килограммов», - говорится в сообщении.

Прага получила известность благодаря своим готическим и барочным соборам, знаменитому Карлову мосту и еврейскому кварталу, а также танцующим домам и неординарным скульптурам, самобытной кухне и вкусным напиткам. Как показывает статистика, туристы возвращаются сюда снова и снова, ведь в Праге не надо искать достопримечательности - они находятся буквально на каждом шагу.

Авиабилеты в Прагу из Жуковского доступны на сайте «Уральских авиалиний», также их можно купить в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр по номеру 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

«Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли более 9 миллионов пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года. География полетов авиакомпании насчитывает более 200 направлений.