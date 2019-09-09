РИАМО – 9 сен. В Google и Facebook опровергли факты вмешательства в выборы, о которых заявлял Роскомнадзор, компании также прокомментировали претензии на политическую рекламу в «день тишины» на их площадках, сообщает kp.ru.

«В ответ на обвинения во вмешательстве в выборы на единый день голосования Google и Facebook заявили, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут рекламодатели», – говорится в сообщении.

При этом в Google пояснили, что поддерживают ответственную политическую рекламу, которая соответствует местному законодательству, однако не уточнили, действительно такая реклама распространялась в «день тишины».

В Facebook же подчеркнули, что площадка рассматривает возможные нарушения местного законодательства, когда поступают заявления о подобных фактах.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев рассказал, что некоторые материалы в Facebook и на ресурсах Google можно назвать вмешательством во внутренние дела РФ. В свою очередь, Роскомнадзор заявил о том, что в «день тишины» на площадках ресурсов была выявлена политическая реклама.

Тогда же комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ сообщила, что собирается проверить информацию о вмешательстве Google и Facebook в выборы в России.