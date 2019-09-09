РИАМО - 9 сен. В Подмосковье и столице среднесуточная температуры воздуха будет превышать сентябрьскую норму на 6-7 градусов на текущей неделе, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Заканчивается первая декада сентября, а погода продолжает радовать теплом и солнцем, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 6-7 градусов и соответствует первой пятидневке августа. На предстоящей неделе в Москве и области характер погоды существенно не изменится: по-прежнему солнечно, тепло и ни капли дождя», – говорится в сообщении.

Причиной тому обширный антициклон, который раскрутился до больших высот, а потому малоподвижный, и циклоны, и атмосферные фронты вынуждены огибать его югу и западу.

Во вторник, 10 сентября, при переменной облачности осадков не ожидается, в ночные часы в пониженных местах рельефа при слабом ветре сформируются туманы, и видимость ухудшится до 300-500 метров. В ранние утренние часы воздух в Москве остынет до 11-13, в центре до 16 градусов, по области 8-13, днем температура повысится в столице до 23-25, в Подмосковье до 21-26 градусов.

В середине недели на западной периферии антициклона будет без осадков, температура ночью в Москве около плюс 13, по области до 15 градусов, днем в столице 22-24 градуса, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В четверг и пятницу в Москве без осадков, температура ночью 12-14, днем 22-24 градуса.