РИАМО – 9 сен. В единый день голосования россияне отправили в полицию более 3,6 тысячи сообщений о возможных правонарушениях в ходе выборов, было возбуждено 11 уголовных дел, сообщает РИА Новости.

«Всего в территориальные органы МВД поступило 3654 сообщения о происшествиях, связанных с проведением избирательной кампании... В настоящее время по поступившим сообщениям принято решение, эту информацию предоставляют нам наши коллеги из МВД, и то, что можем мы добавить - возбуждено 11 уголовных дел», - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она уточнила, что в столице возбудили четыре уголовных дела, два - в Краснодарском крае и по одному - в Республике Тыва, Новосибирской области, Камчатском крае, Республике Татарстан, Курганской области.

По словам Памфиловой, в целом по стране выборная кампания прошла в спокойной обстановке. Число правонарушений в ее масштабах совсем небольшое.

«Конечно, я не исключаю, что в самое ближайшее время появится дополнительная информация, может, где-то еще какое-то происшествие, будем также оперативно реагировать», - отметила Памфилова.

Она добавила, что на участках в единый день голосования присутствовали порядка 232 тысяч наблюдателей и представителей средств массовой информации.

Восьмого сентября выборы прошли в 85 регионах России.