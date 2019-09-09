РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. На минувшей неделе почти 35 единиц спецтехники привлекли к уборке территорий Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 90 сотрудников подрядных организаций, было задействовано 35 единиц спецтехники. Производилась уборка подземных переходов, тротуаров, газонов и площадей», – сказал Ружицкий.

Также сотрудники подрядных организаций продолжают работу по покраске дорожных переходов.