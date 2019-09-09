РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 сен. В Подольске выбрали четыре социально ориентированные некоммерческие организации, которые получат субсидии из бюджета округа в текущем году, следует из списка предоставления субсидии, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«Были определены победители конкурса по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Подольска, по приоритетному направлению в сфере социальной политики, для предоставления субсидии из бюджета округа в 2019 году. В список вошли четыре социально ориентированные некоммерческие организации», – говорится в документе.

Так, субсидию получит благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам «Радуга» с проектом «Радужное детство», Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Подольска с проектом «Активное долголетие».

Подольская городская организация Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Вместе мы сможем больше!» и Климовская городская организация Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Возможности – ограничены, способности – безграничны» также получат субсидию.