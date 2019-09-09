РИАМО - 9 сен. День города объединил тысячи москвичей и гостей столицы, только на ВДНХ за минувшие праздничные выходные побывали более 1 миллиона человек, посетители принимали участие в концертах и представлениях, лекция и мастер-классах, спортивных мероприятиях, вместе с Днем города ВДНХ отметила и свое 80-летие, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Выходные начались с самого массового урока танцев в стране, который провел вице-чемпион Европы по бальным танцам Виталий Сурма. 7 сентября на площади Промышленности собрались более 3,5 тысяч человек. Этот урок был официально внесен в Реестр рекордов России, а также является мировым рекордом.

«Эстафета достижений продолжилась в Зеленом театре. На легендарной концертной площадке в этот раз солировали не музыканты, а бариста. Здесь состоялась массовая дегустация свежезаваренного кофе, в которой приняли участие 2133 человека», - говорится в сообщении.

Для этого необычного рекорда было приготовлено порядка 300 литров кофе разных сортов. Его зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.

Также 7 сентября состоялось закрытие 32-дневного марафона уличной культуры «Ритм моего города», в рамках которого прошли рэп-баттл и фристайл-джем, а также награждение победителей конкурса. Главным событием фестиваля стало выступление известного американского рэпера Xzibit. Участие в финальном дне «Ритма моего города» приняли 20 тысяч человек.

«Еще один яркий музыкальный финал ждал гостей в Зеленом театре, где в течение двух дней прошли гала-концерты пятого сезона Фестиваля духовых оркестров. Свои лучшие номера представили как уже знакомые гостям Выставки коллективы, так и дебютанты фестиваля», - отмечается в материале.

Классическую музыку за два дня пришли послушать порядка 6 тысяч посетителей Выставки достижений народного хозяйства.

Также на этих выходных крайне популярным оказался центр «Космонавтика и авиация», который обзавелся новым уникальным экспонатом — служебным автомобилем Юрия Гагарина «Волга М-21». Его посетили более 8,5 тысяч человек. Также более 5,8 тысячи посетителей зафиксировали в центре славянской письменности, а в музей ВДНХ пришло почти 3 тысячи человек.

Помимо этого, на ВДНХ прошел показ мод Fashion parade Moscow, под открытым небом собрались более 10 тысяч любителей моды. В шоу приняли участие 15 российских и зарубежных дизайнеров и 150 моделей. Дизайнеры из Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины, Армении, Узбекистана и России представили коллекции на тему дружбы народов.

«День города, посвященный ВДНХ, стал кульминацией юбилейного для выставки сезона. ВДНХ снова вернула себе звание территории достижений», - говорится в заключении.