РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю приняли более 8 тысяч обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 поступило 8106 обращений, из них 763 – на горячую линию администрации», – сказал Богданов.

Он добавил, что 22 обращения поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, еще 78 – по экологическим вопросам. Три вопроса касались благоустройства территории, 6 – уличного освещения, 3 – содержания дорог и тротуаров, 1 – бездомных животных.