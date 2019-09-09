РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. На минувшей неделе бригадами Люберецкой подстанции скорой медицинской помощи было принято более двух тысяч вызовов, сообщил в понедельник на оперативном совещании заведующий подстанцией «Северная» ГБУЗ МО «МОССМП» Алексей Сульдин.

«Всего за неделю принято 2073 вызова, из них было обслужено 535 вызовов в экстренной форме, и 1476 вызовов в неотложной форме», – сказал Сульдин.

По его словам, в городском округе работали 29 единиц санитарного автотранспорта. Средняя нагрузка на одну бригаду составляла 12,4 вызова в сутки.