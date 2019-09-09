РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. В понедельник днем на автотрассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной более 2 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 12:05 на автотрассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от СНТ «Березки-1» до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения составляет 5 километров в час.

Также движение затруднено и в центре горокруга – пробки образовались на улицах Кирова, Большая Серпуховская, проспект Ленина, Стекольникова и других.