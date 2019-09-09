РИАМО - 9 сен. Арбузный кросс прошел в подмосковном Одинцове в 48-й раз, в этом году в спортивном мероприятии приняли участие 1,6 тысячи бегунов всех возрастов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

«В отличие от прошлого раза в этом году погода не подвела, поэтому в соревновании приняло участие рекордное количество спортсменов. Самые маленькие бегуны преодолели дистанцию в 400 метров, а опытные спортсмены в своих возрастных группах должны были пробежать от 900 до 4,5 тысяч метров по пересеченной местности с грунтовым покрытием», – заявил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Он пояснил, что победителей и призеров забега определяли в каждой возрастной группе. Лучшим вручили медали, кубки и арбузы.

«Всего в этот раз мы подготовили более 4 тонн арбузов для спортсменов и гостей мероприятия», – добавил Иванов.

Глава подчеркнул, что число желающих принять участие в арбузном кроссе растет с каждым годом.

Впервые арбузный кросс был организован в 1971 году. Тогда лыжники проверяли свою физическую подготовку перед осенне-зимним периодом. Со временем мероприятие стало ежегодным спортивным праздником для жителей Одинцова, на котором в обязательном порядке предусматривается угощение.