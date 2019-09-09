РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 сен. В подмосковном Подольске планируют объявить благодарность двум школьницам, которые спасли трехлетнего ребенка от падения с 17 этажа, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городскому округу Подольск.

В конце августа 12-летняя Екатерина Широкая и 10-летняя Софья Карпухина в окне 17-го этажа одного из домов на улице Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики Подольска увидели трехлетнего ребенка. Школьницы нашли нужную квартиру и предупредили родителей о возможности выпадения малыша.

«Данным школьницам за проявленную бдительность и предотвращение трагедии УМВД России по городскому округу Подольск планирует объявить благодарность», – сказал сотрудник.