РИАМО - 9 сен. Управление Россельхознадзора по году Москва, Московской и Тульской областям задержало партию горшечных гербер из Нидерландов, зараженных опасным вредителем, их привезли на склад временного хранения в Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Цветы досмотрели 30 августа на фитосанитарном контрольном посту «Логистический центр «Западные ворота». Выявленным в них вредителем оказался карантинный на территории России западный цветочный трипс.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», — говорится в сообщении.

Зараженные горшечные растения уничтожат в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений, что приводит к тому, что поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.