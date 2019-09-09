РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 сен. В Королеве местное отделение партии «Единая Россия» набрало более 70% голосов избирателей, сообщается на сайте Избирательной комиссии Московской области.

В Королеве 8 сентября прошли выборы в городской совет депутатов. Они прошли по пропорциональной системе в рамках единого избирательного округа. Это означает, что депутатские мандаты будут распределяться между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за данные списки, если они преодолели установленный барьер в 5% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, избраны 30 депутатов городского совета депутатов.

Как следует из результатов, опубликованных на сайте, местное отделение партии «Единая Россия» заручилась поддержкой более 44 тысяч жителей Королева, что составило 70,60%. На втором месте оказалось московское областное отделение КПРФ, набравшее 10,52%, с небольшой разницей более 5,5% получили партии «Справедливая Россия» и ЛДПР, партия «Яблоко» набрала 3,44%.