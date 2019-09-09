РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 сен. В Подольске волонтеры движения «Милосердие – Подольск» передали жизненно важное лекарство для девушки, которая страдает от эпилепсии, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 8 сентября от волонтерского движения «Милосердие – Подольск» было передано жизненно важное лекарство для девушки, которая страдает от приступов эпилепсии. Они появились недавно и причину врачи пока не выяснили. Недавно ее лечение было скорректировано, и врачи назначили дополнительное лекарство. Девушка вместе с мамой приехала из Саратовской области. Они работают, учатся, но в одиночку справиться с возникшей проблемой пока не могут», – говорится в сообщении.

Девушка и ее мама поблагодарили волонтеров за оказанную помощь.