РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. Инспекторы ГИБДД Люберец с понедельника и до 20 октября будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах городского округа, говорится в сообщении группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях повышения безопасности и предупреждения ДТП по вине пьяных за рулем с 9 сентября по 20 октября ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» будет проводить на обслуживаемой территории оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Своевременно сообщайте информацию о водителях, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянении, в дежурную часть по телефону: 8(495)501-25-83 или 112», – говорится в сообщении.

Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

«Повторное подобное нарушение в течение года влечет уголовную ответственность. Водителя могут лишить свободы на срок до двух лет», – отмечается в материале.