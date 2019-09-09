РИАМО – 9 сен. Церковь Ильи Пророка в Новгородском подворье столицы будет отреставрирована, так, в подвале здания будут размещены нижний храм и его притвор, также будут установлены лифты и обновленные дверные блоки, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

Сотрудники Главгосэкспертизы России изучили представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение работ по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения – церкви Ильи Пророка в Новгородском подворье, расположенной на улице Ильинка.

«По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. Храм пророка Божия Илии на бывшем Новгородском подворье – один из старейших в Москве. Именно он в XVI веке дал название улице Ильинка в Китай-городе. В течение столетий храм менял свой внешний облик, трансформируясь вместе с окружающим его городом. В XIX веке здание оказалось встроенным в комплекс Теплых торговых рядов», – отмечается в сообщении.

Проект, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает сохранение исторической планировочной структуры здания и его исторических сводов, а также приспособление под проведение церковных служб.

В соответствии с исторической планировочной структурой в подвале здания будут размещены нижний храм и его притвор, алтарь, крестильня и археологическая зона, на первом этаже храма – холл, церковная лавка, буфет с помещениями производственной зоны, на втором – кладовая церковной утвари и инвентаря, на третьем – верхний храм, алтарь и церковно-археологический кабинет, на четвертом – административные помещения, кладовые и библиотека.

Помимо этого, в мансарде обустроят комнаты отдыха, рухольную (кладовая одежды), художественную мастерскую и другие необходимые помещения. В ходе реализации проекта установят перегородки, внутренние лестницы, хоры, деревянные дверные блоки и лифт.

Также запланированы мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный доступ для маломобильных граждан, и работы по благоустройству, в том числе установка Поклонного креста у восточного фасада здания и малых архитектурных форм, прокладка пешеходных проходов, тротуаров и пожарного проезда.

Финансирование работ предполагается осуществлять за счет средств бюджета субъекта РФ.