РИАМО - 9 сен. Совет ветеранов московского района Кунцево получил от столичного департамента городского имущества новое помещение в поселке Рублево, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Ветераны теперь могут проводить свои встречи в доме №11А по Советской улице. Это помещение стало третьим городским объектом на западе Москвы, который власти предоставили ветеранской организации с начала 2019 года.

«Горожанам, особенно преклонного возраста, всегда удобно, когда городские организации расположены в одном месте», — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Для того, чтобы обеспечить пожилым москвичам это удобство, департамент нашел нежилое помещение, которое находится в одном здании с управой района Кунцево, пояснил Гаман.