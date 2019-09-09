РИАМО – 9 сен. С начала 2019 года с помощью внештатных сотрудников Госадмтехнадзора Московской области было устранено 1767 различных нарушения в сфере чистоты, порядка и благоустройства, все объекты уже приведены в надлежащее состояние, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Больше всего общественников-добровольцев помогли Госадмтехнадзору в городских округах Люберцы, Коломна, Егорьевск, Ивантеевка, Воскресенск, Озеры, Королев, Подольск, а также представители Дмитровского городского округа.

«Так, в Люберцах благодаря внештатникам Госадмтехнадзора устранено 255 различных нарушений чистоты и порядка, в Подольске – 137, в Коломне – 106, в Балашихе – 75, в Егорьевске – 73, в Ивантеевке – 72, в Озерах – 71, более 40 – в Дмитрове, Красногорске, Воскресенске, Ступине, Королеве», – отмечается в сообщении.

В данный момент наводить порядок помогают более 700 внештатных административно-технических инспекторов.

При этом такое же количество лучших общественников было рекомендовано Госадмтехнадзором для работы в административных комиссиях муниципалитетов Подмосковья.