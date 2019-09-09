РИАМО - 9 сен. Эксперты провели инженерное обследование и одобрили достройку жилого комплекса «Академ-Палас» в районе Тропарево-Никулино на западе столицы, возведение комплекса прекратили в 2014 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Тему инженерно-технического обследования с целью оценки технического состояния конструкций объекта незавершенного строительства обсудили на совещании в комитете с дольщиками жилого комплекса под руководством заместителя председателя комитета Александра Гончарова. Также там затронули вопрос формирования реестра требований участников строительства.

«Обследование проводилось в связи с тем, что работы на стройплощадке не ведутся с июля 2014 года и объект долгое время находился без консервации. Эксперты проверили несущие конструкции здания, состояние бетона и другие параметры», — говорится в материале.

Для выполнения этих работ городской застройщик АО «Мосотделстрой №1» заключил договор с АО «МАХПИ имени Академика Полянского».

Предварительное заключение гласит, что конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, сносить жилой комплекс не требуется. Существенных проблем, которые могут стать барьером для возведения объекта, не выявили.

Предыдущая экспертиза проектной документации была проведена в 2006 году. Так как с тех пор строительные нормы претерпели изменения, будет разрабатываться новая документация.

«В соответствии со вступившими в силу изменениями в федеральное законодательство (№127-ФЗ, №214-ФЗ), создается Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который будет иметь приоритетное право на достройку и выступать в роли приобретателя жилого комплекса. Фонд формируется в целях завершения строительства проблемных объектов в рамках процедуры банкротства застройщиков», — отметил Гончаров.

В отношении предыдущего застройщика - жилого комплекса АО «ОСК» - открыто конкурсное производство, и применены правила параграфа 7 закона о банкротстве. В настоящее время составляется реестр требований участников строительства, при этом отказано во включении в реестр аффилированным с АО «ОСК» юридическим лицам – ООО «Карголис», ООО «ОСК». По ряду сделок конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с требованием признать их недействительными.