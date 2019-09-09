РИАМО – 9 сен. К 2025 году пассажиропоток на отдельных станциях маршрутов МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Подольск – Нахабино может вырасти на 70%, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Рост пассажиропотока возникнет не сразу. Если говорить о периоде пуска, то ожидается увеличение на 15%. Ощутимый эффект начнет наблюдаться после 2025 года, когда полностью будет сформирована необходимая инфраструктура – МЦД поедет по своим путям и заработает как полноценный городской вид транспорта», – заявил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что, по расчетам Института Генплана Москвы, пассажиропоток на отдельных станциях маршрутов МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Подольск – Нахабино может вырасти на 70%.

По его словам, если смотреть на Москву как на транспортный комплекс, сейчас доля железной дороги в общем объеме перевозок составляет чуть больше 5%, при этом территорию в масштабах мегаполиса она занимает довольно обширную.

«Так что, безусловно, резервы для дальнейшего развития есть. Работа по формированию максимально удобных пересадок будет способствовать увеличению пассажиропотока и его перераспределению между различными видами транспорта», – пояснил Кузнецов.

Институт Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры разрабатывает 21 проект планировки территорий, прилегающих к Московским центральным диаметрам (МЦД).

«Для удобства пассажиров на всех станциях МЦД, пересекающихся с другими видами транспорта, постепенно будут сформированы современные, комфортабельные транспортно-пересадочные узлы», – дополнил замруководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов.

Он добавил, что благодаря МЦД пассажир получит большое количество альтернативных маршрутов и сможет выбирать оптимальные пути следования, что в итоге будет способствовать повышению надежности всей транспортной системы города и агломерации.

Московские центральные диаметры – один из крупнейших градостроительных проектов столицы. МЦД свяжут между собой территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Маршруты будут интегрированы в систему транспортной инфраструктуры города, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут, пассажиры смогут осуществлять бесплатную пересадку между МЦД, метро и МЦК.

Первоочередные диаметры планируется открыть в ближайшее время, они соединят Белорусское и Савеловское направления (МЦД-1 Одинцово – Лобня) и Курское с Рижским (МЦД-2 Подольск – Нахабино). В дальнейшем появятся и другие маршруты.