РИАМО – 9 сен. Министерство обороны России обнародовало документы о начале Второй мировой войны, в документах описывается ситуация в Европе, военные действия в Польше, сообщает в понедельник kp.ru.

«Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны», — говорится в сообщении.

В документах есть информация о подготовке к заключению договора, о ситуации в Европе накануне войны, описываются боевые действия в Польше в 1939 году.

Кроме того, в документах приведены показания немецкого генерала об ожесточенном сопротивлении поляков.

В Минобороны России отметили, что рассекречивание данных направлено на охрану и защиту исторической правды. Это делается в том числе для противодействия фальсификациям истории и попыткам пересмотреть итоги Великой Отечественной и Второй мировой.