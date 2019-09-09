РИАМО - 9 сен. В столице неизвестный похитил у неработающего мужчины автомобиль BMW стоимостью около 5 миллионов рублей, машина была припаркована у дома на проспекте Вернадского, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

По его словам, 8 сентября в 12:28 в полицию поступило сообщение от безработного мужчины 1975 года рождения. Москвич заявил о краже машины от дома на проспекте Вернадского.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 21:00 4 сентября до 12:00 8 сентября с неохраняемой парковки неизвестный совершил кражу автомобиля BMW Х5. Материальный ущерб составил около 5 миллионов рублей», - сказал собеседник агентства.