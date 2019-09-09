РИАМО - 9 сен. В прошедшие выходные свыше 18 тысяч человек посмотрели новое светотехническое шоу «Лучший город земли», запущенное специально ко Дню города в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Премьера нового шоу прошла 7 сентября. В этот день территория выставки стала центром празднеств в честь 872-летия столицы. Количество гостей превзошло все ожидания организаторов: в павильоне побывало 11,025 тысячи человек, тем самым был достигнут новый рекорд посещаемости. Предыдущий рекорд побили 3 августа, когда в павильон пришли 9,9 тысячи горожан.

«В воскресенье макет и новое шоу посмотрело еще более 7 тысяч москвичей и гостей столицы. Таким образом, всего за два праздничных дня гостями павильона стали более 18 тысяч человек», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По словам руководителя департамента, в новом шоу решили заострить внимание не на технических спецэффектах, а на музыке. Его лейтмотивом сделали всенародно любимый хит Муслима Магомаева «Лучший город земли», написанный композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом Дербеневым.

«Теперь шоу будет включено в постоянный график показов наряду с уже полюбившимися горожанам представлениями: «Мегаполис Москва», «Времена года», «Архитектурные стили Москвы» и «История Москвы», - пояснил Левкин.

Он напомнил, что с октября в павильоне начнутся работы по расширению экспозиции, которые продлятся около месяца. Площадь будет увеличена на 60,5 квадратных метров и вырастет до 429 «квадратов». На макете появится более тысячи новых объектов, в том числе 25 знаковых — Киевский вокзал, гостиница «Украина», Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, дом культуры «ЗИЛ», Екатерининский дворец и другие.

Работа над новым макетом Москвы началась в 2012 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Общая площадь арт-объекта сейчас составляет 368 квадратных метров. На нем можно увидеть 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности.

Масштаб модели составляет 1:400. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке — территорией завода «Серп и молот», на юго-западе — Московским дворцом молодежи, а на западе — Белорусским вокзалом. Особое внимание уделили деталям: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно.