РИАМО - 9 сен. На несколько часов 14 сентября в столице для транспорта перекроют несколько центральных улиц из-за проведения благотворительного велозаезда «ТеатРалли», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Период 14 сентября с 10:00 до 13:00. Участок: улица Каретный Ряд, улица Петровка, Страстной бульвар, петровский бульвар, Сретенский бульвар, разворот на Тургеневской площади», - говорится в сообщении.

Все вышеперечисленные дороги перекроют полностью.

Как уточняется на сайте организаторов велозаезда фонда «Артист», 14 сентября артисты московских театров соберутся вместе на четвертый благотворительный театральный велозаезд в поддержку ветеранов сцены, которые сегодня нуждаются в нашей помощи. Мероприятие ежегодно объединяет театры, артистов и зрителей вместе и служит символичным открытием театрального сезона.

Велозаезд стартует в 11:00 из сада «Эрмитаж». В мероприятии примут участие Ирина Апексимова, Максим Матвеев, Игорь Ялсунович, Сергей Безруков, Мария Миронова, Игорь Верник и другие.