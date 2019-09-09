РИАМО – 9 сен. Уникальный спортивный объект в столичном районе Хамовники в минувшую субботу в тестовом режиме открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, для посетителей бассейн станет доступен после завершения пуско-наладочных работ до конца этого года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект находится по адресу: улица Лужники, владение 24, строение 4. Застройщиком выступило АО «Олимпийский комплекс «Лужники».

«По поручению мэра Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. Надзор за строительством Дворца водных видов спорта в «Лужниках» осуществляли специалисты управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями. Всего проведено 25 инспекционных проверок. Для более тщательного контроля за ходом работ на всех этапах – от разработки котлована до отделки помещений – к проверкам привлекался Центр экспертиз в строительстве (ЦЭИИС)», – сказал председатель Мосгостройнадзора Олег Антосенко.

Он пояснил, что эксперты ЦЭИИС провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Помимо этого, все нарушения участники строительства устраняли оперативно.

На данный момент Дворец водных видов спорта в «Лужниках» стал одним из самых больших в России и Восточной Европе. При проведении работ сохранен исторический облик легендарного бассейна – его оформление выполнено в стилистике 1950-х годов, фасад украсили копии барельефов с изображением пловцов-спортсменов и отдыхающих.

«Москва получила новый многофункциональный развлекательный плавательный центр площадью свыше 50 тысяч квадратных метров с тремя спортивными бассейнами размером 50 и 25 метров, а также аквапарком с водными горками и развлекательными бассейнами, термально-оздоровительным комплексом, спортивными тренировочными залами, фитнес-центром, боксерским клубом, центром детского спорта и другими», – подчеркивается в сообщении.

Ежедневно аквакомплекс смогут посещать до 10 тысяч человек.