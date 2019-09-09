РИАМО - 9 сен. Двое неизвестных ранили ножом безработного мужчину возле магазина в деревне Яковлево новой Москвы, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИМАО в понедельник представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Он уточнил, что в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Москва, поселение Десеновское, деревня Яковлево.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у магазина, расположенного по адресу: Москва, поселение Десеновское, деревня Яковлево, улица Школьная, двое неизвестных неустановленным предметом причинили неработающему местному жителю 1977 года рождения проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки, скрылись», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший с указанным ранением нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».