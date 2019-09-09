РИАМО - 9 сен. Столичная полиция проводит проверку по заявлению о конфликте между двумя мужчинами около бара на Кузнецком мосту, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

По его словам, 8 сентября в полицию поступило сообщение о том, что несколько человек напали на мужчину в центре столицы.

«К прибывшим на место происшествия полицейским с письменным заявлением обратился мужчина 1988 года рождения. Он заявил, что находился между двумя барами на улице Кузнецкий мост. При выходе из бара у него с кем-то из посетителей завязался скандал, который перерос в драку», - сказал собеседник агентства.

При этом заявитель не смог вспомнить, с кем именно дрался. По его словам, в ходе конфликта оппонент укусил его за ухо.