РИАМО – 9 сен. За неделю почти половина жителей дома в столичном районе Проспект Вернадского на улице Лобачевского согласилась на переезд по программе реновации, они уже выбрали себе квартиры, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«За неделю 81 семья из переселяемой пятиэтажки на улице Лобачевского, дом 36, посмотрела квартиры в новом доме по адресу: Ленинский проспект, дом 134. Из них уже 40 семей, то есть половина жильцов дома, сделали свой выбор», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что семьи представили заявления с согласиями на предложенные квартиры в новостройке, а также полный пакет документов для дальнейшего оформления договоров.

«В прошлую субботу мы посмотрели новую квартиру и уже дали свое согласие на переезд. Нам очень понравилась обустроенная дворовая территория, и сам дом гораздо лучше и современнее прежнего», – поделилась участница программы реновации Людмила Морозова.

Программа реновации жилищного фонда столицы утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5173 жилых дома в 122 районах города. Программа касается около 1 миллиона жителей столицы.