РИАМО - 9 сен. При подведении итогов и подсчете голосов на выборах в Мосгордуму не было подано ни одной жалобы, избирательные комиссии отработали выборы на 100%, сообщил в понедельник журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Нарушений никаких не было, были два сигнала, факты не подтвердились, все нормально. При подведении итогов ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от членов комиссии не поступало», - сказал Горбунов.

По его словам, избирательные комиссии отработали выборы в Мосгордуму на 100%.

«Самое главное, я хотел бы поблагодарить москвичей, которые пришли и проголосовали», - добавил Горбунов.

В единый день голосования, 8 сентября, москвичи выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. Большинство мандатов получили самовыдвиженцы.