8 сентября 2019 года в Москве состоялись выборы в Мосгордуму седьмого созыва. Явка в Москве оказалась чуть выше, чем на выборах 2014 года – около 21,77 %, при этом москвичи активно голосовали в новом электронном формате. Большинство мест в столичном парламенте нового созыва досталось самовыдвиженцам – они займут 26 мест из 45, на втором месте – КПРФ с 13 мандатами, также в него войдут справедроссы и «Яблоко». В Подмосковье в воскресенье выбирали муниципальных депутатов, выборы признаны состоявшимися. Как голосовали москвичи и жители Подмосковья, читайте в материале РИАМО.

Новый состав Мосгордумы

Согласно закону от 2012 года, выборы в Московскую городскую думу в течение 10 лет проводятся по одномандатным округам, всего их 45 – по числу депутатских мест в столичном парламенте.

С 2014 года в столичном парламенте число депутатских мандатов увеличилось с 35 до 45, срок полномочий – с четырех до пяти лет.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва проходят по мажоритарной системе: от каждого из 45 избирательных одномандатных округов в парламент войдут по одному депутату, набравшему максимальное количество голосов. Всего на выборах в Мосгордуму этого года были зарегистрированы более 200 кандидатов.

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По итогам подсчета 100% голосов в новом созыве столичного парламента наибольшее число мандатов получают самовыдвиженцы – 26 мест, у членов КПРФ – 13 мандатов, по три мандата в столичном парламенте получат представители «Справедливой России» и «Яблока», сообщил в понедельник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Предыдущие выборы в Мосгордуму прошли в 2014 году, они также проводились по мажоритарной системе. В состав МГД шестого созыва входили 28 депутатов от «Единой России», пять – от КПРФ, по одному – от «Родины» и «Справедливой России». В итоге было сформировано четыре фракции политических партий плюс группа независимых депутатов «Моя Москва».

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Явка на уровне 2014 года

Всего в воскресенье в Москве работало 3,6 тысячи избирательных участков, которые открылись в 8:00.

Москвичи в воскресенье голосовали не очень активно, что, впрочем, соответствует уровню прошлых выборов в МГД в 2014 году и даже чуть выше. Так, на выборах-2019 по данным на 15.00 явка составила 12,31% (в 2014 году – 12,79%), по данным на 18.00 в Москве проголосовал 17,2% избирателей (17,48% в 2014 году).

По итогам обработки 100% бюллетеней явка составила 21,77%, что чуть выше, чем на прошлых выборах – 21,04%.

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Успех электронных выборов

© сайт мэра Москвы

При этом явка в рамках электронного голосования в Москве, которое в этом году проводилось впервые, оказалась заметно выше обычной. Она составила 75% на 15.00, а на 20.00 проголосовали около 92,3% участников электронного голосования. Эксперимент с электронным голосованием проходил в трех из 45 избирательных округов столицы: №1 (Зеленоград), №10 (районы Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Эффективность электронного голосования отметили зарубежные эксперты и глава ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, в нем участвуют мотивированные люди с высокой гражданской ответственностью.

В свою очередь, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы Алексей Венедиктов сообщил о попытках скомпрометировать систем у электронного голосования, например, проголосовать повторно либо досрочно, однако они были пресечены.

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Без серьезных нарушений

В целом выборы в столице проходили в штатном режиме, серьезных нарушений зафиксировано не было, за исключением нескольких жалоб.

В частности, Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами попросил Мосгоризбирком разобраться в ситуации на участковой избирательной комиссии №1538, откуда поступило сообщение о двойном голосовании.

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Муниципальные выборы в Подмосковье

© пресс-служба Московской областной избирательной комиссии

В Московской области 8 сентября прошли выборы в советы депутатов 31 муниципального образования. В избирательных кампаниях участвовали в общей сложности почти 2,5 тысячи кандидатов, которые претендуют на 584 мандата. Всего в Подмосковье работало около 1,5 тысячи участковых избирательных комиссий (УИК).

Выборы местных депутатов проходили в Долгопрудном, Бронницах, Власихе, Восходе, Дзержинском, Дубне, Жуковском, Звездном городке, Ивантеевке, Кашире, Королеве, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Луховицах, Мытищах, Протвине, Пущине, Реутове, Ступине, Шатуре, Щелкове, Электрогорске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Раменском, Воскресенске, Лотошине, Пушкинском, Сергиево-Посадском и Волоколамском городских округах.

Мособлизбирком признал выборы в Подмосковье состоявшимися. Явка к 15.00 составила более 12%, или более 256 тысяч человек. По предварительным данным, всего на выборах проголосовали 20,46% избирателей, или более 417 тысяч жителей области. Всего на выборах в советы депутатов Подмосковья ожидалось 2 миллиона избирателей.

При этом активнее всего голосовали жители Луховиц, Ступина и Лотошина (явка 23-25%), наименее активны были избиратели в Жуковском и Раменском (порядка 10% проголосовавших).

Выборы в регионе прошли спокойно, без серьезных нарушений. В частности, поступили жалобы на вбросы на трех УИКах в Сергиевом Посаде и на одном – в Орехово-Зуеве. Ящики, в которые якобы был вброс, опечатали, информацию проверят при подсчете голосов.

«Слово «скучные» мне не очень нравится. В Подмосковье были спокойные выборы», - отметила советник при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

Всего на территории избирательных участков в Московской области дежурили более 4 тысяч сотрудников полиции и ЧОПов, кинологи и дружинники. За ходом голосования следили более 6 тысяч наблюдателей.