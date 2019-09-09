РИАМО - 9 сен. Ресторатор Аркадий Новиков и сервис Delivery Club решили заняться производством и доставкой готовых блюд по Москве, так называемые dark kitchen, то есть фабрики-кухни, начнут работать уже в октябре, пишет газета «Ведомости».

Новиков сообщил изданию, что его интересы будет представлять Антон Пинский, его партнер по ресторанным проектам «Авокадо квин», «Краббер» и «Колбасный цех».

«Начнут с трех фабрик-кухонь – у метро «Сокол», «Цветной бульвар» и «Пушкинская», до конца года появится еще три, обещают Пинский и представитель MRG. Всего будет 24, отметил последний», - отмечается в статье.

Ресторанных концепций шесть: русская, японская и восточная кухня, пицца, десерты и здоровое питание. Одна фабрика-кухня будет выполнять в зависимости от локации 10 тысяч – 20 тысяч заказов в месяц. Средний чек – 1000 –1200 рублей. Размер инвестиций измеряется в десятки миллионов рублей.

Зона ответственности Delivery Club – доставка и маркетинговое продвижение, зона ответственности Novikov Group – управление кухнями, объясняет представитель MRG.

Вице-президент MRG Гюванч Донмез надеется, что проект с Novikov Group позволит контролировать каждое звено цепи и дать лучшее качество самой еды, сервиса и доставки.

«Доставка становится ежедневным способом экономии времени. Принципиально важными становятся выбор заведений и скорость исполнения заказа», – объяснил Донмез.