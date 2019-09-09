РИАМО - 9 сен. Министерство транспорта РФ высказалось против идеи увеличения взлетно-посадочных полос в Домодедове с двух до восьми, так как это может плохо сказаться на безопасности полетов, в то время как в аэропорту апеллируют к тому, что инициатива поможет спасти инфраструктуру Московского авиационного узла (МАУ) от перегрузки, пишет газета «Коммерсант».

В качестве аргумента против расширения инфраструктуры Домодедова министр транспорта Евгений Дитрих также указывает на то, что увеличение полос потребует запустить в работу как минимум по три авиакомпании на каждом направлении, что заденет интересы государственного перевозчика «Аэрофлот», который будет от этого терять ежегодно 240 миллионов долларов.

«Домодедово подчеркивает, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 миллиард рублей до 2040 года без привлечения госсредств», — отмечается в материале.

Воздушная гавань хочет реализовать проект, чтобы создать масштабный транзитный хаб. Благодаря географическому положению Москвы можно будет к 2040 году сделать так, что не менее четверти всего мирового трансфера будет приходиться на МАУ.

Министр транспорта утверждает, что инфраструктура МАУ достаточна и без расширения Домодедова, ее пропускная способность составляет 236 миллионов пассажиров в год, тогда как в 2018 году пассажиропоток МАУ составил только 97 миллионов человек. Кроме того, расширение аэропорта не согласовано со стратегией развития аэронавигационной системы РФ до 2030 года и приведет к снижению безопасности полетов.

Гендиректор аэропорта Игорь Борисов в письме заместителю председателя правительства Максиму Акимову опровергает заявления Дитриха, утверждая, что пропускная способность МАУ не превышает 170 миллионов пассажиров, а после завершения всех уже одобренных проектов создания и реконструкции ВПП составит 199 миллионов человек.

В Домодедове считают, что увеличение количества взлетно-посадочных полос спасет МАУ от излишней загрузки инфраструктуры.

«Уже в 2019 году при пассажиропотоке 103 миллиона человек инфраструктура МАУ будет загружена на 60%, а в 2023 году этот уровень превысит 70%. В отрасли рекомендуется возводить инфраструктуру с плановой загрузкой в диапазоне 60-75%, а работа за пределами 70% загрузки ведет к снижению качества», — заметил Борисов в письме Акимову.

Также в Домодедове отметили, что внедрение современных практик позволит увеличить интенсивность полетов вдвое от существующего уровня к 2030 году, что «выходит далеко за границы модели развития Домодедово». Там оценивают пропускную способность воздушного пространства в МАУ в 304 миллиона пассажиров.