РИАМО - 9 сен. Втрое больше средств планируют выделить в России на детские пособия в 2020-м и последующих годах, по сравнению с 2019 годом, предполагается, что ежемесячные выплаты родителям вырастут в среднем на 7%, пишет газета «Известия».

«Рост финансирования связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза: с января они будут положены тем семьям, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека», - говорится в статье.

Согласно предварительным расчетам Минтруда России, размер ежемесячного пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в среднем по стране в следующем году составит 12 тысяч рублей против нынешних 11,2 тысячи рублей. Предполагается, что в 2021-м выплаты увеличатся до 12,3 тысячи рублей, в 2022-м — до 12,6 тысячи рублей в месяц.

«Общая же сумма пособий составит 150 миллиардов рублей в 2020 году, 156 миллиардов рублей — в 2021-м и 164 миллиарда рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 миллиардов рублей», - добавляется в статье.

Сейчас ежемесячные выплаты на первого ребенка получают семьи, где доход не превышает полутора прожиточных минимумов на взрослого, пока малышу не исполнится полтора года. С января круг получателей расширится: пособия будут давать тем, кто получает меньше двух прожиточных минимумов, пока ребенок не достигнет трех лет. По оценкам Минтруда России, ежемесячные выплаты будут получать около 1 миллиона семей. В этом году пособия получают порядка 379 тысяч семей.

Как считают эксперты, выплаты помогут бороться с бедностью, но все же не позволят преодолеть демографический кризис.