РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез около 30 кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании представитель компании Наталья Бессонова.

«За минувшую неделю, со 2 по 9 сентября, в городском округе Люберцы силами «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывезли 29 605 кубометров отходов. Ежедневно работали 48 единиц спецтехники, в том числе 19 мусоровозов и четыре ломовоза», – сказала Бессонова.

Она отметила, что с начала текущего года «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил 794 «синих» и 4 163 «серых» контейнеров.

Бессонова напомнила, что в «синие» контейнеры нужно выкидывать пластик, Tetra Pak, бумагу, картон, журналы, стекло, стаканчики из-под йогурта, полиэтиленовые пакеты.

«Главное, чтобы мусор был чистым, без остатков продуктов. В «серый» контейнер нужно выбрасывать остальной мусор, кроме батареек и мебели – их надо сдавать на переработку», – заключила Бессонова.