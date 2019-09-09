РИАМО - 9 сен. Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму составила 90,8%, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

В электронном голосовании приняли участие избиратели в трех округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

«Участки дистанционного электронного голосования. Приняли участие в выборах 10,2 тысячи человек, что составило 90,8% от числа избирателей, внесенных в списки», - сказал Ермолов.

В единый день голосования, 8 сентября, москвичи выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. Итоговая явка на выборах составила 21,77%.