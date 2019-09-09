РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона подмосковных Люберец 48 раз выезжали по сигналу тревоги на минувшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16-го отряда ФПС» по Московской области Павел Иванов.

«За прошедшую неделю, со 2 по 9 сентября, подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 48 выездов по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации четырех пожаров», – сказал Иванов.

По его словам, три пожара произошли на автомобильных транспортах, а один в производственном здании.

«Пострадавших в пожарах нет», – дополнил Иванов.