РИАМО - 9 сен. В Подмосковье открыли экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров, первая точка находится в Долгопрудном, работает круглосуточно только для сотрудников компании, пишет в понедельник газета «Ведомости».

«Для входа в киоск нужно приложение «Пятерочка с собой»: система формирует динамический QR-код, покупатель может отсканировать его и попасть в торговый павильон, где продается около 250 наименований продукции, а оплатить покупку можно на кассе самообслуживания или через приложение», - отмечается в статье.

«Пятерочка с собой» работает по принципу «умный дом»: на основе архитектуры IoT (интернет вещей) действует система датчиков, они в автоматизированном режиме контролируют вход, выход, нахождение на объекте, регулируют температурный режим, вентиляцию, освещение, определяют задымление и обеспечивают физическую безопасность.

Видеокамеры фиксируют все пространство «Пятерочки с собой»: это позволяет контролировать число товаров, купленных или только снятых с полки, с помощью нейросети. Система позволяет фиксировать количество товаров, которые взял или положил обратно покупатель.

Это один из первых подобных проектов среди крупных российских торговых компаний. В июне 2019 года магазин без кассиров открыла в своем офисе немецкая Metro. Магазин под брендом «Фасоль» занимает 47 квадратных метров и вмещает около 1,1 тысячи артикулов товаров. Там используются кассы самообслуживания, энергосберегающие холодильные системы и приложение «Фасоль на ладони» с возможностью удаленного мониторинга основных показателей деятельности магазина.

Представители «Дикси», «Ашана», «Ленты» сообщили, что у них еще нет магазинов без кассиров.