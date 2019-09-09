РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 сен. Ссотрудники Росгвардии задержали в Подольске 38-летнего москвича за кражу 10 картриджей из магазина бытовой техники, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

На пульт дежурного Подольского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из магазина бытовой техники, расположенного на улице Кирова. На выходе из торгового зала работники магазина остановили мужчину с подозрительной сумкой. Оттуда извлекли порядка десяти картриджей для принтера одной модели. При этом мужчина стал заверять сотрудников, что товар он приобрел в другом магазине бытовой техники.

«Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. По камерам видеонаблюдения было установлено, что мужчина в течение часа ходил по торговому залу и периодически складывал в сумку картриджи для принтера. Задержанным оказался 38-летний житель Москвы, ранее судимый за аналогичные преступления», – говорится в сообщении.

Злоумышленник был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.