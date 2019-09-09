РИАМО - 9 сен. Свыше 118 тысяч жителей столицы проголосовали на дому за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выборы состоялись в единый день голосования, 8 сентября, сообщил в понедельник журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«На дому у нас проголосовал 118781 человек, по данным протокола», - сказал Горбунов.

Он отметил, что в больницах и СИЗО приняли участие в выборах 2047 человек.

В единый день голосования, 8 сентября, москвичи выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов.

По итогам обработки 100% протоколов явка избирателей составила 21,77%. Больше всего мандатов, 26, получили самовыдвиженцы.